بالفيديو – كهربا يحطم عارضة جزر القمر

كاد منتخب مصر أن يفتتح التسجيل سريعا أمام مضيفه جزر القمر، لكن العارضة وقفت حائلا أمام الفراعنة.

مصر تحل ضيفة على جزر القمر في الجولة الثانية للمجموعة السابعة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

وانطلق محمود تريزيجيه من الجهة اليسرى في الدقيقة التاسعة، وأرسل عرضية أرضية إلى محمود كهربا الذي أطلق تسديدة صاروخية ارتدت من عارضة أصحاب الأرض.

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وتمتلك مصر نقطة واحدة من تعادلها 1-1 في برج العرب أمام كينيا بالجولة الأولى.

فيما تتصدر جزر القمر المجموعة بـ 3 نقاط من الفوز 1-0 على توجو.

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