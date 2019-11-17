رونالدو يؤكد تصريحات ساري: ألعب مع يوفنتوس مصابا

تحدث كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس لأول مرة عن أزمة خروجه مستبدلا في أخر مباراتين مع العملاق الإيطالي.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

رونالدو لم يشارك في آخر مباراتين بشكل كامل مع يوفنتوس أمام لوكوموتيف موسكو الروسي وميلان الإيطالي وظهر غاضبا من تغييره في المباراتين، إذ غادر الملعب قبل نهاية مواجهة ميلان.

وقال رونالدو لصحيفة "أ بولا" البرتغالية: "كنت ألعب بحدود خلال الأسابيع الثلاثة الماضية".

وتابع "يعرف الجميع أنني لا أحب أن أكون بديلا، لكن لم تكن هناك مشكلة في تعبيراتي بعد التغيير، حاولت مساعدة يوفنتوس باللعب مصابا".

ثم أتم "لا أحد يحب استبداله، لكنني أتفهم ذلك لأنني لم أكن جيدا في هاتين المباراتين، لم أكن في مستواي بنسبة 100٪".

وكان ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس التمس العذر لرونالدو بعدما أظهر غضبه من التغيير ضد ميلان، وصرح "يجب أن نشكر رونالدو، لأنه قدم تضحيات من أجل البقاء في الملعب طوال هذه الليلة في موقف صعب". ( اقرأ تصريحاته )

يذكر أن رونالدو سجل ثلاثة أهداف ضد ليتوانيا، وهدفا في شباك لوكسمبورج مع منتخب البرتغال ليقود حامل اللقب إلى التأهل إلى يورو 2020.

ورفع رصيده إلى 99 هدفا دوليا مقلصا الفارق مع الإيراني علي دائي إلى 10 أهداف في صدارة ترتيب هدافي المنتخبات.

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