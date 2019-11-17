بالفيديو - السنغال تكتشف بطلها الجديد وتسحق إسواتيني.. وخروج ماني بين الشوطين

الأحد، 17 نوفمبر 2019 - 18:32

كتب : FilGoal

ماني - الجزائر - السنغال

فاز منتخب السنغال على مضيفه إسواتيني بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في الجولة الثانية للمجموعة التاسعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

فامارا دييدهيو نصب نفسه بطلا للسنغال وسجل 3 أهداف، فيما سجل بابي أليوني ندياي الهدف الرابع. وسجل فانيلو مامبا هدف إسواتيني الوحيد.

لترفع السنغال رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، ويظل رصيد إسواتيني خاليا من النقاط في القاع.

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وشهدت المباراة استبدال ساديو ماني بين الشوطين، بعد تحصله على بطاقة صفراء في الشوط الأول.

لكن موقع Empire of The KOP الإنجليزي المقرّب من ليفربول، أفاد أن إخراجه كان احترازيا وليس لإصابة.

السنغال حصلت على فرصة التقدم مبكرا من ركلة جزاء، سددها بطل المباراة فامارا في الدقيقة التاسعة، لكنه أهدرها بعد تصدي حارس إسواتيني.

فامارا (26 عاما) يلعب في بريستول سيتي الإنجليزي، وشهدت مسيرته الدولية انفجارا كبيرا في الفترة الماضية.

اللاعب هز شباك البرازيل، قبل أن يقود السنغال للتسجيل 3 مرات في شباك إسواتيني بين الدقيقتين 58 و67.

قبل أن يقلص مامبا الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 70، ويُطرد بعد 3 دقائق بتحصله على البطاقة الصفراء الثانية.

وأخيرا اختتم أليوني ندياي أهداف السنغال في الدقيقة 76.

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