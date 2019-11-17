بالفيديو - أوكوي يقود أوغندا لتجاوز مالاوي في تصفيات إفريقيا

فاز منتخب أوغندا على ضيفه مالاوي بهدفين دون رد في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

إيمانويل أوكوي مهاجم الاتحاد السكندري سجل الهدف الأول بالدقيقة 29، قبل أن يؤكد زميله فاهاد بايو انتصار أوغندا بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 66.

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لتحصد أوغندا أول 3 نقاط وتتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن بوركينا فاسو التي هزمت مضيفتها جنوب السودان في نفس التوقيت بهدفين مقابل هدف واحد.

أريستيد بانسي مهاجم المصري الأسبق سجل هدفي بوركينا فاسو في الدقيقتين 20 و40، ليعود للتسجيل مع منتخب بلاده، إذ يرجع هدفه الأخير معه إلى مارس 2018.

فيما سجل ستيفن باوار هدف جنوب السودان الوحيد.

وفي المجموعة الأولى، فازت مالي على مضيفتها تشاد بهدفين دون رد، من تسجيل موسى دجينيبو، ومحمد كامارا.

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