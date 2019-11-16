ديانج ينتظم في مران الأهلي

ينضم أليو ديانج لاعب منتخب مالي الأولمبي يوم السبت إلى تدريبات ناديه الأهلي استعدادا لاستئناف الدوري المصري الممتاز وبداية دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

أليو ديانج النادي : الأهلي الأهلي

وشارك ديانج (22 عاما) في كأس إفريقيا تحت 23 عاما وخسر فرصة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بعدما ودعت مالي البطولة من الدور الأول.

ويسعى الأهلي لتجهيز اللاعب للمباريات المقبلة.

ويحل الأهلي ضيفا على الجونة في 25 نوفمبر بالجولة الخامسة من الدوري وبعد أربعة أيام يواجه مضيفه النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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وسجل ديانج هدفا ضد كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية الذي أقصاه الأهلي من دور الـ32 لدوري الأبطال.

وانتقل ديانج إلى الأهلي في يوليو الماضي قادما من مولودية الجزائر.

ولعب ديانج موسما ونصف الموسم مع مولودية الجزائر الذي انتقل له من دجوليبا المالي.

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