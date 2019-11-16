انتبه يونايتد! تقرير: نابولي حدد ثمن الاستغناء عن كوليبالي

السبت، 16 نوفمبر 2019 - 10:18

كتب : FilGoal

كوليبالي - نابولي

في وقت سابق من العام الحالي حاول مانشستر يونايتد قدر استطاعته الحصول على المدافع السنغالي المتألق، لكن تمسك نابولي بلاعبه حال دون إتمام الصفقة مقابل 91 مليون جنيه إسترليني.

بينما الآن، ووفقا لصحيفة إل ماتينو الإيطالية، نابولي مستعد لبيع كوليبالي (28 عاما) مقابل 69 مليون جنيه إسترليني.

وهو بمثابة جرس تنبيه ليونايتد الذي يمني النفس بالتعاقد مع اللاعب الأسبق لجينك البلجيكي.

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موافقة نابولي على بيع اللاعب تأتي ضمن خطة النادي لتجديد دماء فريق كرة القدم عن طريق الاستغناء عن العديد من النجوم وفقا لما ذكرته صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية. (التفاصيل)

ولأن كوليبالي ضمن أفضل المدافعين في العالم حاليا، فستتهافت عليه الأندية من أجل الحصول على خدماته.

ويقضي كوليبالي، اللاعب الأسبق لميتز الفرنسي، موسمه السادس مع وصيف الموسم الماضي من الدوري الإيطالي.

وشارك وصيف كأس إفريقيا 2019 مع نابولي في 14 مباراة بالموسم الحالي.

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