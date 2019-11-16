تيتي: ميسي قال لي اخرس

اعترض تيتي على ردة فعل ليونيل ميسي بعدما طلب الأول إشهار الحكم بطاقة صفراء لقائد الأرجنتين في مباراة ودية يوم الجمعة خسرتها البرازيل بهدف في الرياض.

وسجل ميسي (32 عاما) هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 13، وأثناء المباراة طلب مدرب البرازيل من الحكم النيوزيلندي ماتيو كونجر أن ينذر نجم برشلونة ليرد الأول بإشارة يأمر فيها تيتي بغلق فمه.

وقال تيتي بعد المباراة:"اشتكيت لأنه (ميسي) استحق بطاقة صفراء، قال لي اخرس فرددت عليه بالمثل".

وواصل بطل كوبا أمريكا 2019 "لا أريد الحديث أكثر من ذلك عن الأمر. تحتاج لحكم قوي أمامه، كان لابد من إشهار بطاقة صفراء، كنت محقا بالاعتراض".

video:1 أول أهداف السوبر كلاسيكو.. ميسي يفتتح أهداف القمة#الارجنتين_البرازيل#سوبر_كلاسيكو #MBCAction pic.twitter.com/onsUNS9hfR — MBC Action (@mbcaction) November 15, 2019

وكانت المباراة هي الأولى لميسي مع ألباسيليستي منذ كوبا أمريكا 2019، والتي عوقب بعدها أيقونة برشلونة بالإيقاف لمدة 3 أشهر عن المشاركة في المباريات الدولية.

والسبب يعود إلى اتهام ميسي لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم بمحاباة البرازيل مستضيفة كوبا أمريكا التي توجت بها بعد الفوز على الأرجنتين في الدور نصف النهائي وعلى بيرو في المباراة النهائية.

وتلعب الأرجنتين وديا يوم الإثنين ضد جارتها أوروجواي وذلك استعدادا لكوبا أمريكا 2020 التي تستضيفها بالمشاركة مع كولومبيا.

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