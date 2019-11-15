مصر تحط الرحال في جزر القُمر

وصلت بعثة منتخب مصر الأول إلى جُزر القمر، بعد رحلة طويلة استغرقت 9 ساعات.

وتستعد مصر لمواجهة جزر القمر يوم الإثنين المقبل في الجولة الثانية لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

وشهدت الرحلة ترانزيت في دار السلام عاصمة تنزانيا للتزود بالوقود قبل الوصول إلى جزر القمر.

وكانت البعثة المصرية قد تحركت في الواحدة ظُهر اليوم الجمعة بعد أن خاضت مرانا صباحيا.

ويؤدي منتخب مصر تدريبه الأول في جزر القمر غدا في الرابعة بالتوقيت المحلي، الثالثة بتوقيت القاهرة، وهو نفس موعد المباراة.

وتسعى مصر لتدارك تعادلها 1-1 أمام كينيا على استاد برج العرب بالجولة الأولى من التصفيات.

وتفوقت جزر القمر على توجو في الجولة الأولى وتتصدر المجموعة.

اختر تشكيل مصر المثالي لمواجهة جزر القمر

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