مصر تحط الرحال في جزر القُمر

الجمعة، 15 نوفمبر 2019 - 23:20

كتب : FilGoal

مصر - كينيا

وصلت بعثة منتخب مصر الأول إلى جُزر القمر، بعد رحلة طويلة استغرقت 9 ساعات.

وتستعد مصر لمواجهة جزر القمر يوم الإثنين المقبل في الجولة الثانية لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

وشهدت الرحلة ترانزيت في دار السلام عاصمة تنزانيا للتزود بالوقود قبل الوصول إلى جزر القمر.

أخبار متعلقة

ملامح تعادل مصر مع كينيا.. ماذا أراد البدري واللاعبون؟ فيكتور وانياما: استحققنا الـ 3 نقاط أمام مصر وائل جمعة: مباراة كينيا الأسوأ في تاريخ مصر.. وغياب الجماهير سبب بلادة اللاعبين بالفيديو – تعثرنا.. منتخب مصر يتعادل مع كينيا في لقاء الأخطاء القاتلة

وكانت البعثة المصرية قد تحركت في الواحدة ظُهر اليوم الجمعة بعد أن خاضت مرانا صباحيا.

ويؤدي منتخب مصر تدريبه الأول في جزر القمر غدا في الرابعة بالتوقيت المحلي، الثالثة بتوقيت القاهرة، وهو نفس موعد المباراة.

وتسعى مصر لتدارك تعادلها 1-1 أمام كينيا على استاد برج العرب بالجولة الأولى من التصفيات.

وتفوقت جزر القمر على توجو في الجولة الأولى وتتصدر المجموعة.

اختر تشكيل مصر المثالي لمواجهة جزر القمر

اقرأ أيضا:

تحديد منافس مصر في نصف نهائي إفريقيا تحت 23 عاما

الرجاء والترجي يعترضان على إدارة البنا وجريشة لمبارتيهما في البطولة العربية

وافد جديد على منافسات اليورو للمرة الأولى

ميسي يقهر البرازيل

زميل صلاح يوضح كيف غيّر نظرته للوطن العربي

مصر تصفيات كأس الأمم الإفريقية

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - السويد المتأهل رقم 12 ليورو 2020.. وإسبانيا "التاريخية" تكتسح مالطة 2 دقيقة | أوروبا
استعد يا مصطفى.. مصر تصطدم بدفاع جنوب إفريقيا "الأفضل" 16 دقيقة | حلم طوكيو 2020
مصر تحط الرحال في جزر القُمر 28 دقيقة | منتخب مصر
المغرب يواصل اهتزاز النتائج ويستهل مشوار تصفيات إفريقيا بالتعادل مع موريتانيا 33 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو - تمريرة حاسمة في ملخص لمسات ساسي أمام ليبيا 36 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو – ساسي يُمتع في اكتساح تونس لـ ليبيا بمشاركة معلول 41 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى: ردي على تركي آل الشيخ قد يسيء للعلاقات المصرية السعودية 2 وفاة اللاعب علاء علي 3 ضربة لـ الأهلي والمنتخب.. إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة 4 شوقي غريب: ما حدث أمام الكاميرون لم تشاهده إفريقيا من قبل

قد ينال إعجابك