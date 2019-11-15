كشف زكريا السيد رئيس إنبي عن رغبة ناديه في ضم أحد الثلاثي علي لطفي حارس الأهلي ومحمد أبو جبل حارس الزمالك وعامر عامر حارس الإنتاج الحربي، خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير.

وقال السيد لـFilGoal.com: "نسعى لدعم حراسة المرمى للفريق في يناير. نمتلك حراس شباب مميزين ولكن نسعى لتدعيم المركز بالخبرات".

وأضاف "إذا وفقنا سيكون أمرا جيدا، وإن لم نوفق سوف نستكمل الموسم بالحراس المتواجدين خاصة مع اقتناع حلمي طولان (المدرب) بهم".

وأوضح "حاولنا مع الأهلي بشأن الحصول على علي لطفي على سبيل الإعارة ولكن كان الرد أنه مقيد إفريقيا. الباب مازال مفتوحا أمام لطفي وسنستكمل المفاوضات".

السيد أشار "أيضا سوف نجس نبض الزمالك للحصول على خدمات محمد أبو جبل على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، خاصة أنه لا يشارك بشكل أساسي".

وتابع الكشف عن الأسماء "وهناك عامر عامر، فهو ابن إنبي، وسوف نتفاوض مع الإنتاج الحربي لكن بيع وشراء وليس إعارة".

واختتم "نريد حارس خبرات وليس حارسا يأخذ وقته حتى يكتسبها عندنا. سنتفاوض مع هذا الثلاثي وإن وفقنا سيكون أمرا جيدا بالتأكيد".

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ويعد عبد العزيز البلعوطي الحارس الأساسي للفريق خلال المباريات الماضية.

ويحتل الفريق البترولي المركز الأخير في ترتيب الدوري المصري برصيد نقطة وحيدة.

ورحل علي ماهر عن المهمة التدريبية لتراجع النتائج وتولى طولان المهمة خلفا له.

ويستأنف إنبي مبارياته في الدوري بصدام قوي مع الزمالك يوم 25 من الشهر الجاري ضمن مباريات الجولة السادسة.

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