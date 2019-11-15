سواريز: لن أنسى ما فعله معي إنريكي بعد مونديال 2014

أبدى لويس سواريز لاعب برشلونة، امتنانه الكبير للتأثير الذي تركه لويس إنريكي مدربه الأسبق في مسيرته.

لويس سواريز النادي : برشلونة برشلونة

سواريز تدرب 3 سنوات تحت قيادة إنريكي بين 2014 و2017، وساهم معه في تتويج برشلونة بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا 3 مرات.

واسترجع سواريز تلك الفترة: "تخيّلوا أن أول مباراة لي بقميص برشلونة كانت في ملعب سانتياجو برنابيو! لم أكن قد لعبت لفترة، وافتقدت لنسق المباريات، شعرت بالتوتر لمجرد التفكير في تمريراتي لو خرجت خاطئة".

وأكمل في حديثه للموقع الرسمي لناديه: "لكني حظيت بدعم كبير من لويس إنريكي الذي تحدث معي قبل قدومي إلى برشلونة ووضع ثقته في شخصي".

وأضاف: "إنريكي واحد من أهم المدربين في مسيرتي، لأنه أثر علي بشخصيته وأسلوبه. إنه مدرب صريح للغاية، أعطاني الثقة بعد اللحظة الصعبة التي مررت بها في كأس العالم 2014".

ونعى الطفلة تشانا ابنة إنريكي التي توفيت قبل عدة أشهر: "أهديت له هدفا، كانت تفصيلة صغيرة من أجله وعائلته. تشانا (ابنة إنريكي) كانت مشجعة عظيمة لـ برشلونة".

سواريز يدين بالفضل لشخص آخر في برشلونة: ليونيل ميسي.

يقول سواريز عن ميسي: "ميسي ساعدني كثيرا على المستوى الشخصي حتى أتطور، كنا متقاربين منذ البداية، وتعايشنا خلص صداقة. الأوقات التي نقضيها سويا تساعدنا داخل الملعب".

وأكمل الهداف التاريخي لمنتخب أوروجواي: "الجميع يعرف أن ميسي هو الأفضل في العالم، لقد برهن على ذلك مرارا ويواصل كل يوم".

وأضاف: "لقد أظهر ميسي لي صفات الصداقة في آلاف المرات، ساعدني عندما كنت أصارع للفوز بالحذاء الذهبي. وأمام إيبار قبل أسابيع مرر لي الكرة أمام المرمى حتى أسجل".

وتطرق سواريز إلى اقتحامه قائمة الهدافين التاريخيين لـ برشلونة: "أنا فخور بكوني أحد الهدافين التاريخيين الخمسة الأوائل لأفضل نادٍ في العالم. مجرد انضمامي لـ برشلونة كان بمثابة تحقيق لحلم، ولم أفكر أبدا أنني سأصل لهذه المكانة".

وواصل: "سجلت الأهداف بشكل مستمر، كنت هدافا لدوري 2015\2016، وشيئا فشيئا تقدر على تحقيق أرقام تاريخية. علينا أن نعطي قيمة للأهداف التي نسجلها لأنها ليست أمرا سهلا، سواء كان المُسجل كوبالا أو ساميتيير أو ليو أو أنا".

وسجل سواريز 185 هدفا بقميص برشلونة في 260 مباراة خاضها وضعته في المركز الرابع على لائحة الهدافين خلف ميسي (612 هدفا)، وسيزار رودريجيز (195 هدفا)، ولاسلو كوبالا (194 هدفا).

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