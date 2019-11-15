العرين في أمان.. تقرير: تشيزني يقترب من التجديد مع يوفنتوس

اقترب البولندي فويتشيك تشيزني حارس مرمى يوفنتوس من تجديد تعاقده مع البيانكونيري لمدة 3 سنوات.

فويتشيك تشيزني النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وينتهي عقد تشيزني مع يوفنتوس في 2021، ويأمل يوفنتوس في تأمين مركز حراسة المرمى بشكل مستقبلي.

ووفقا للصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو فإن تشيزني بات قريبا من التمديد حتى 2024 ليحافظ على مكانته كالحامي الأول لعرين السيدة العجوز.

صاحب الـ29 عاما انضم إلى يوفنتوس في 2017 بعد فترة إعارة في روما قادما من أرسنال، مقابل 14 مليون يورو.

حينها كان التعاقد كبديل للمخضرم جيجي بوفون، قبل أن يتحول للحارس الأول رغم عودة الأخير من باريس سان جيرمان مطلع الموسم الجاري.

وشارك تشيزني في 74 مباراة مع الفريق الإيطالي وحافظ على نظافة شباكه في 37 لقاء.

صحيفة "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية كانت قد ذكرت أن البيانكونيري مهتم بضم جيانلويجي دوناروما حارس ميلان وقد يُدخل أحد مدافعي الفريق، التركي مريح ديميرال أو الإيطالي دانييلي روجاني في صفقة تبادلية.

ووفقا للصحفية الإيطالية فأن فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس يُجهز خطة للحصول على الحارس الشاب في الصيف المقبل.

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