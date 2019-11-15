بيل: أشعر بإثارة أكبر باللعب مع منتخب ويلز عن ريال مدريد

يشعر الويلزي جاريث بيل براحة أكبر عندما يرتدي قميص منتخب بلاده قبل لقاء أذربيجان في تصفيات يورو 2020.

وغاب بيل عن المشاركة مع ريال مدريد الإسباني منذ إصابته في التوقف الدولي الشهر الماضي.

قائد ويلز قال في المؤتمر الصحفي: "مع ويلز أنا أتحدث لغتي وأشعر براحة أكبر، وأشعر بإثارة أكبر في اللعب بقميص المنتخب".

وأردف "أعرف أغلب اللاعبين خاصة الأكبر مني، منذ أن كنت في منتخب الناشئين، الأمر يشبه اللعب في الحديقة يوم الأحد".

وأكمل "لكن هذا لا يُغير ما أقدمه على أرض الملعب، دائما أعطى 100% وهو ما أهدف دائما".

وتابع اللاعب البالغ 30 عاما "أحاول استعادة لياقتي في أسرع وقت ممكن".

بيل مع ريال مدريد لم يخض سوى 7 مباريات في جميع المسابقات وسجل هدفين وصنع مثلهما.

وأضاف "إذا كان هناك مباراة لريال مدريد هذا الأسبوع، سوف أكون لائقا وأتدرب من أجل المشاركة".

وأكمل "ربما لا يبدو الأمر جيدا، لكن الأمر يبدو صدفة بأن أعود للمشاركة هذا الأسبوع والتدريبات الكاملة وأنا مع المنتخب".

وأتم "أنا لائق ولا يهم أين أنا وسوف أحاول وأشارك سواء مع ويلز أو ريال مدريد".

وتشير عدة تقارير إلى رغبة ريال مدريد في بيع نجمه في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في ظل المشاكل والغيابات التي تحيط بلاعب توتنام السابق.

ويأمل منتخب ويلز في تحقيق الانتصار على أذربيجان مع تعثر المجر قبل مواجهتها في الجولة الأخيرة من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل ليورو 2020 المقبلة.

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