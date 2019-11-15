تقرير - يونايتد يرسل كشافا خاصا لمتابعة هولاند

أرسل أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد كشافا خاصا لمتابعة أرلينج هولاند مهاجم ريد بول سالزبرج ومنتخب النرويج، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع The Athletic البريطاني.

وطلب سولشاير بشكل شخصي من سايمون ويلز أن يتابع ويراقب هولاند عن كثب رغم وجود أكثر من كشاف لمانشستر يونايتد في النمسا موطن فريقه ريد بول سالزبرج وكذلك في أوروبا.

ويعرف النادي الإنجليزي جيدا جودة وقوة هولاند، لكن تلك الخطوة كانت للفت نظر صاحب الـ 19 عاما ليعلم أن النادي جاد للغاية في اهتمامه بضمه حسبما أوضح التقرير.

وألمحت تقارير عديدة في وقت سابق إلى أن سعر اللاعب الدولي النرويجي يقدر بـ90 مليون جنيه إسترليني في حالة إذا ما وافق على الرحيل خلال شهر يناير المقبل، لكن من المرجح أنه سيرحل خلال الصيف المقبل.

وانضم هولاند إلى سالزبورج في يناير 2019 قادما من نادي مولده بمبلغ 5 ملايين يورو ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

وشارك الدولي النرويجي خلال الموسم الجاري مع فريقه النمساوي في 18 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 26 هدفا وصنع 6 آخرين.

ولعب هولاند حتى الآن مباراتين مع منتخب النرويج الأول وغاب عن اثنين للإصابة.

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