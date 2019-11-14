فابينيو: أسعد بالثناء ولكن انتظروا الكثير

يؤمن فابينيو لاعب وسط ليفربول بأنه سيقدم ما هو أفضل من المستوى المميز الذي قدمه مع الريدز مؤخرا.

ويتألق فابينيو في صفوف ليفربول منذ بداية الموسم، وهو الموسم الثاني للاعب مع الريدز منذ انتقاله من موناكو صيف 2018.

وقال فابينيو الذي سجل هدفه الأول في الدوري ضد مانشستر سيتي يوم الأحد: "أعتقد أنه عندما يكون الفريق في حال جيدة، يرتفع مستوى الأفراد أيضاً. أردت أن يكون هذا الموسم مختلفاً لأنني تكيفت بالفعل مع الفريق والمسابقة".

وأضاف في تصريحات لموقع ناديه "أريد مواصلة التحسن كلاعب ومساعدة الفريق. هذا ما أهدف إليه. أنا سعيد بالثناء الذي تلقيته، لكن أعلم أنه لا يزال أمامي مجال للتطور".

واكمل "هناك دائماً مجال للتطور. ما زلت شاباً وأرغب في التحسن والتطور أكثر. لدي أيضاً أهداف شخصية. لا يزال أمامي الكثير لأقدمه للفريق".

ووصف يورجن كلوب المدير الفني للريدز فابينيو بالمكنسة الكهربائية الشهر الماضي، لكن اللاعب البرازيلي كشف أنه هذا الوصف واحد من اثنين له داخل الفريق.

الاسم الثاني الذي يطلق على البرازيلي الدولي داخل بين لاعبي الفريق، هو "النحيل"، والذي أطلقه عليه فيرجيل فان دايك.

وأوضح فابينيو "اشتهر باسم Flaco أي النحيل باللغة البرتغالية، وهو الأكثر شيوعاً بين اللاعبين. قبل أن ينعتني كلوب بدايسون، كان جيمس ميلنر هو أول من أطلق علي هذا الاسم".

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