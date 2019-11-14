الكشف عن تفاصيل رحلة المنتخب لجزر القمر

الخميس، 14 نوفمبر 2019 - 21:08

كتب : عاطف شادي

مصر - كينيا

قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني سفر بعثة الفراعنة إلى جزر القمر في الواحدة ظهر الجمعة لخوض المباراة ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويؤدي المنتخب مرانا صباحيا يوم الجمعة بالملعب الفرعي لبرج العرب قبل التوجه لمطار برج العرب لاستقلال الطائرة الخاصة نحو جزر القمر.

يترأس البعثة جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة.

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وتستغرق رحلة السفر نحو جزر القمر قرابة 9 ساعات يتخللها ترانزيت لمدة ساعة في العاصمة التنزانية دار السلام للتزود بالوقود قبل استكمال الرحلة نحو جزر القمر.

وقرر حسام البدري المدير الفني ضم جميع العناصر الموجودة بالمعسكر الحالي لخوض لقاء الجولة الثانية بعد التعادل في الجولة الأولى أمام كينيا بهدف على استاد برج العرب.

وحصد منتخب مصر وكينيا على نقطة لكل منهما، فيما يتصدر منتخب جزر القمر المجموعة مبكرا بثلاث نقاط إثر فوزه على توجو بهدف دون رد.

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