اسكواش - تأهل مؤمن وخروج الشوربجي.. نهائي مصري نيوزلاندي لبطولة العالم للرجال

تأهل طارق مؤمن المصنف الثالث عالميا إلى نهائي بطولة العالم للرجال للمرة الثانية على التوالي ليواجه النيوزلاندي بول كول.

ويقام غدا الجمعة نهائي بطولة العالم لرجال الاسكواش في الرابعة والنصف عصرا بالبطولة المقامة في قطر.

وحول مؤمن تأخره في الشوط الأول ٩-١١ لفوز بثلاثة أشواط متتالية ١١-٧ و١١-٦ و١١-٦.

وكان مؤمن هو وصيف النسخة الماضية من بطولة العالم بعد الخسارة أمام علي فرج في المباراة النهائية وثالث النسخة قبل الماضية.

أما بول كول فتأهل بعد الفوز على مروان الشوربجي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة ماراثونية استمرت لمدة ٨٤ دقيقة.

تقدم مروان في الشوط الأول بنتيجة ١١-٩ قبل أن يعادل كول بنفس النتيجة في الشوط الثاني، وعاد مروان للتقدم مجددا ١١-٨ في الشوط الثالث ولكن حسم بول كول الشوطين الرابع والخامس ١١-٦ و ١١-٧.

ويتأهل بول كول للنهائي للمرة الأولى في تاريخه لتشهد بطولة العالم لرجال الاسكواش بطلا جديدا غدا الجمعة.

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