بالفيديو - خطأ مشترك بين النني وفتحي يتسبب في تعادل كينيا مع مصر

نجح المنتخب الكيني في إدراك التعادل أمام مضيفه المصري في أولى جولات تصفيات أمم إفريقيا 2021.

مصر تستضيف نجوم هارامبي على ملعب برج العرب، وبعدما تقدم محمود عبد المنعم "كهربا" للفراعنة أدرك الضيوف التعادل.

واستغل ميشيل أولونجا خطأ مشترك بين محمد النني الذي شارك كبديل، وأحمد فتحي ليسجل التعادل.

النني أعاد الكرة بتمريرة خاطئة لم يتعامل معها فتحي بالشكل الأمثل ليخطفها منه لاعب كينيا ويمررها إلى أولونجا الذي أودعها شباك محمد الشناوي مع الدقيقة 67.

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في الدقيقة 42 استغل كهربا خطأ لاعب كينيا في إعادته الكرة إلى الخلف ليركض خلفها.

وخرج حارس كينيا من مرماه الذي حاول تشتيت الكرة سريعا لكنها ارتطمت في قدم كهربا ليسدد مباشرة في المرمى الخال.

وأصبح ذلك الهدف هو الرابع على المستوى الدولي لكهربا بعدما سجل في شباك كل من تشاد والمغرب وتوجو.

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