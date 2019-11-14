بالفيديو – الهدف الرابع دوليا.. كهربا يستغل الأخطاء القاتلة ويهز شباك كينيا

الخميس، 14 نوفمبر 2019 - 18:56

كتب : FilGoal

احتفال كهربا بهدفه في شباك كينيا

استغل محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب منتخب مصر خطأين قاتلين من لاعب وحارس كينيا ليسجل هدفا هاما للفراعنة.

محمود كهربا

النادي : ديسبورتيفو أفيش

كينيا
مصر

ويستضيف منتخب مصر منافسه كينيا اليوم الخميس في ملعب برج العرب في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وفي الدقيقة 42 استغل كهربا خطأ لاعب كينيا في إعادته الكرة إلى الخلف ليركض خلفها.

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وخرج حارس كينيا من مرماه الذي حاول تشتيت الكرة سريعا لكنها ارتطمت في قدم كهربا ليسدد مباشرة في المرمى الخال.

وأصبح ذلك الهدف هو الرابع على المستوى الدولي لكهربا بعدما سجل في شباك كل من تشاد والمغرب وتوجو.

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