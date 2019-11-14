صور - صلاح يتلقى العلاج في الكاحل قبل مشاهدة لقاء مصر وكينيا

نشر محمد صلاح نجم ليفربول صورا توضح تلقيه العلاج من إصابته في الكاحل قبل مشاهدة لقاء مصر وكينيا يوم الخميس.

ويغيب صلاح عن اللقاء بسبب الإصابة بعد حضوره إلى مصر للخضوع للكشف بواسطة الجهاز الطبي لمنتخب مصر.

الدولي المصري نشرا صورة ومقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وهو يتلقى العلاج من قبل ريتشي بارتريدج أحد أعضاء الجهاز الطبي بليفربول.

بعدها نشر صلاح مقطع فيديو وهو يشاهد مباراة مصر وكينيا عبر التليفزيون.

وأوضح اتحاد الكرة قبل يومين في بيانه عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن صلاح خضع لفحوصات مكثفة أكدت استمرار الإصابة التي عانى منها مؤخرا.

ستوري انستاجرام - محمد صلاح يتابع مباراة مصر وكينيا 📺 pic.twitter.com/qFFyAyRx3q — FilGoal (@FilGoal) November 14, 2019

وعقد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر جلسة مع مدير المنتخب محمد بركات وطبيب الفراعنة في حضور صلاح الذي أكد رغبته الكبيرة في المشاركة في المباراتين لكنه لا يستطيع بسبب الإصابة.

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ولم يشر البيان إلى الفترة التي يحتاجها صلاح للتعافي من الإصابة.

View this post on Instagram Get well soon 🌍🤪 A post shared by mo.salah....mo.salah.. (@mo_salah_for.life) on Nov 14, 2019 at 5:58am PST

وكان صلاح انضم إلى معسكر منتخب مصر مساء الإثنين.

بعد مباراة كينيا يستعد منتخب مصر لملاقاة جزر القمر يوم الإثنين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.





























































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