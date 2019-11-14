صور - صلاح يتلقى العلاج في الكاحل قبل مشاهدة لقاء مصر وكينيا

الخميس، 14 نوفمبر 2019 - 18:54

كتب : FilGoal

محمد صلاح إصابة

نشر محمد صلاح نجم ليفربول صورا توضح تلقيه العلاج من إصابته في الكاحل قبل مشاهدة لقاء مصر وكينيا يوم الخميس.

ويغيب صلاح عن اللقاء بسبب الإصابة بعد حضوره إلى مصر للخضوع للكشف بواسطة الجهاز الطبي لمنتخب مصر.

الدولي المصري نشرا صورة ومقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وهو يتلقى العلاج من قبل ريتشي بارتريدج أحد أعضاء الجهاز الطبي بليفربول.

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بعدها نشر صلاح مقطع فيديو وهو يشاهد مباراة مصر وكينيا عبر التليفزيون.

وأوضح اتحاد الكرة قبل يومين في بيانه عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن صلاح خضع لفحوصات مكثفة أكدت استمرار الإصابة التي عانى منها مؤخرا.

وعقد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر جلسة مع مدير المنتخب محمد بركات وطبيب الفراعنة في حضور صلاح الذي أكد رغبته الكبيرة في المشاركة في المباراتين لكنه لا يستطيع بسبب الإصابة.

ولم يشر البيان إلى الفترة التي يحتاجها صلاح للتعافي من الإصابة.

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وكان صلاح انضم إلى معسكر منتخب مصر مساء الإثنين.

بعد مباراة كينيا يستعد منتخب مصر لملاقاة جزر القمر يوم الإثنين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

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