بالفيديو - الشناوي يتألق أمام فرصتين خطيرتين لـ كينيا

الخميس، 14 نوفمبر 2019 - 18:42

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - مصر - جنوب إفريقيا

تألق محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني أمام فرصتين خطيرتين للمنتخب الكيني ليحرم الضيوف من هز الشباك.

الفراعنة يستضيفون فيكتور وانياما لاعب توتنام ورفاقه على ملعب برج العرب في أولى جولات تصفيات أمم إفريقيا 2021.

ودقيقة واحدة كادت تكفي كينيا من أجل هز الشباك مرتين لكن الشناوي تألق في المناسبتين وتصدى للأولى ثم أمسك بالثانية.

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أيوب تيمبي لاعب كينيا توغل إلى داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة لأحمد حجازي ثم سدد كرة قوية، والشناوي كان بالمرصاد في الدقيقة 22.

وبعد أقل من دقيقة أظهر ميشيل أولونجا مهاراته بعدما راوغ محمود علاء لكنه يساريته لم تكن بالقوة الكافية ليمسكها الشناوي.

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