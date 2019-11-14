بعد اكتمال المشاركين.. قرعة متوازنة لـ خليجي 24

أًسفرت قرعة كأس الخليج العربي "خليجي" في نسختها الرابعة والعشرين عن قرعة متوازنة على مجموعتين بعد إعلان مشاركة السعودية والبحرين والإمارات.

القرعة التي أقيمت اليوم بمشاركة المنتخبات الـ 8 الخليجية، حلت بدلا من القرعة السابقة والتي ضمت 5 منتخبات فقط من دوري من دور واحد.

وضمت المجموعة الأولى عقب إعلان القرعة الجديدة، كل من قطر مستضيف البطولة والإمارات واليمن والعراق.

فيما ضمت المجموعة الثانية كل من عمان حامل اللقب والسعودية والكويت والبحرين.

نتائج قرعة #خليجي24 🏆: المجموعة الأولى : قطر 🇶🇦 الإمارات 🇦🇪 اليمن 🇾🇪 العراق 🇮🇶 المجموعة الثانية : عُمان 🇴🇲 السعودية 🇸🇦 الكويت 🇰🇼 البحرين 🇧🇭 — اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (@AGCFF) November 14, 2019

ويتأهل أول وثان كل مجموعة إلى المربع الذهبي ومن ثم إلى النهائي.

وتأجلت البطولة لتبدأ في السادس والعشرين من نوفمبر الجاري بدلا من الرابع والعشرين، وتنتهي في الثامن من ديسمبر المقبل.

ويحصل الفريق الفائز باللقب على مليوني دولار، مقابل مليون دولار للوصيف، وتنال جميع الفرق المشاركة مبلغ مليون دولار نظير مشاركتها في البطولة.

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