بعد اكتمال المشاركين.. قرعة متوازنة لـ خليجي 24

الخميس، 14 نوفمبر 2019 - 18:34

كتب : FilGoal

كأس الخليج العربي

أًسفرت قرعة كأس الخليج العربي "خليجي" في نسختها الرابعة والعشرين عن قرعة متوازنة على مجموعتين بعد إعلان مشاركة السعودية والبحرين والإمارات.

القرعة التي أقيمت اليوم بمشاركة المنتخبات الـ 8 الخليجية، حلت بدلا من القرعة السابقة والتي ضمت 5 منتخبات فقط من دوري من دور واحد.

وضمت المجموعة الأولى عقب إعلان القرعة الجديدة، كل من قطر مستضيف البطولة والإمارات واليمن والعراق.

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فيما ضمت المجموعة الثانية كل من عمان حامل اللقب والسعودية والكويت والبحرين.

ويتأهل أول وثان كل مجموعة إلى المربع الذهبي ومن ثم إلى النهائي.

وتأجلت البطولة لتبدأ في السادس والعشرين من نوفمبر الجاري بدلا من الرابع والعشرين، وتنتهي في الثامن من ديسمبر المقبل.

ويحصل الفريق الفائز باللقب على مليوني دولار، مقابل مليون دولار للوصيف، وتنال جميع الفرق المشاركة مبلغ مليون دولار نظير مشاركتها في البطولة.

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