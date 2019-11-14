مران الأهلي - مشاركة وليد سليمان

خصص ريني فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة في المران الذي أقيم مساء يوم الخميس على ملعب التتش للتصويب على المرمى.

وقسم المدير الفني اللاعبين إلى مجموعتين للتصويب على المرمى بمشاركة الحراس، ضمن البرنامج التدريبي الذي نفذه الفريق، بحسب الموقع الرسمي للأهلي.

وبدأ المران بجلسة مع اللاعبين ثم خاض الفريق تدريبات بدنية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، قبل البدء في تنفيذ الجانب الفني والخططي.

وحرص فايلر على عقد جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران، وخفف الحمل البدني على اللاعبين، إذ خاض الفريق فقرة بدنية ثم فقرة للتصويب على المرمى، ثم فقرة كرة طائرة.

وشارك وليد سليمان في مران الفريق الجماعي اليوم، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها.

واشتكى سليمان من كدمة في القدم، واكتفى بتنفيذ برنامج تأهيلي أمس، فيما شارك اليوم في مران الفريق الذي انطلق في الرابعة عصرا، ضمن تحضيرات الجهاز الفني لمرحلة ما بعد التوقف.

وخاض رباعي حراس مرمي الفريق شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورمضان مصطفى، تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس، قبل المشاركة في المران الفني.

وعقد كريم وليد "نيدفيد" المصاب منذ فترة طويلة جلسة مطولة مع خالد محمود طبيب الفريق.

ومنح فايلر اللاعبين راحة غدا الجمعة، على أن يستأنف الفريق مرانه يوم السبت المقبل لمواصلة التحضير للمرحلة المقبلة التي يخوض خلالها الفريق الكثير من التحديات محليا وإفريقيا.

واستقر الجهاز الفني على خوض مباراة ودية أمام فريق الاتصالات يوم الثلاثاء المقبل، ضمن المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي بدأت بعد عودة الفريق من معسكر الإمارات.

ويستعد الأهلي لمباراة الجونة في الدوري، بالإضافة إلى مواجهة النجم الساحلي المقرر إقامتها في تونس ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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