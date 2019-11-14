اتحاد السلة: لم نعلن مدرب المنتخب لعدم وجود ارتباطات.. وطلبنا استضافة إفريقيا للناشئين

أعلن عمرو مصيلحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة ورئيس لجنة المنتخبات أن الاتحاد لم يعلن اسم المدير الفني لمنتخب الرجال حتى الآن بسبب عدم وجود ارتباطات في الوقت الحالي.

وكشف مصيلحي عن تقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري بطلب لاستضافة بطولتي إفريقيا للناشئين والناشئات تحت 18 عاما والمقرر إقامتها في 2020 والمؤهلة لكأس العالم تحت 19 عاما.

وقال مصيلحي في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري: "المستقبل سيكون لمصر في لعبة كرة السلة، خاصة أن اللعبة تشهد طفرة كبيرة على مستوى المراحل السنية".

وأضاف مصيلحي "لجنة المنتخبات تم تشكيلها قبل عامين برئاستي وعضوية محمد عبد المطلب ومحمد فتحي ورحاب الغنام زملائي في المجلس".

وأوضح "نجحنا في تحقيق إنجازات كبيرة في الفترة الأخيرة أبرزها تأهل منتخب الناشئين والناشئات تحت 17 عاما للمشاركة في بطولة العالم بالإضافة لإنجاز منتخبات 3×3".

وعن المدير الفني الجديد للمنتخب قال مصيلحي: "لم نعلن الاسم حتى الآن بسبب عدم وجود ارتباطات رسمية وسيتم الإعلان بعد الاستقرار".

وكانت رحاب الغنام عضو مجلس الإدارة قد أعلنت في تصريحات عبر قناة الأهلي عن توقعها لتحسن واستقرار أداء المنتخب مع قيادة أحمد مرعي المدير الفني الحالي لفريق الاتحاد السكندري. (من هنا)

وتابع مصيلحي "من المقرر أن تكون أول منافسة لمنتخب الرجال في فبراير أو نوفمبر 2020 وفقا لما ستسفر عنه قرعة التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا المقرر إقامتها في يناير 2021".

وأتم تصريحاته "مصر تقدمت بطلب لاستضافة بطولتي إفريقيا للناشئين والناشئات 2020 تحت 18 عاما والمؤهلة لمونديال 2021".

🗣 الكابتن عمرو مصيلحي رئيس لجنة المنتخبات وعضو مجلس الإدارة يتحدث عن نجاح منتخبات الناشئين والناشئات والتتويج بإفريقيا 3x3 .. ومدرب المنتخب القادم ⛹‍ pic.twitter.com/cT9HDgMVE6 — Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) November 14, 2019

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