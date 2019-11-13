مدافع ليفربول: جاهزون للعب 14 مباراة في 5 بطولات خلال أقل من شهرين

يثق ديان لوفرين مدافع ليفربول في قدرة فريقه على عبور فترة مزدحمة بالمباريات تنتظر الريدز عقب التوقف الدولي.

هناك 14 مباراة في انتظار الريدز حتى السادس من يناير المقبل، في الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس رابطة المحترفين، وكأس العالم للأندية، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال لوفرين في تصريحات أبرزها موقع ناديه "من المؤسف غياب جويل ماتيب في الوقت الحالي ولكن الإصابات جزء من كرة القدم. لقد أجريت العديد من المحادثات مع المدير الفني وكنت أعمل بجد حتى عدت للمشاركة".

وأضاف الدولي الكرواتي "أنا متأكد من أنه سيكون هناك العديد من التغييرات بين الآن ونهاية الموسم".

وشدد "أعتقد أن هناك 50 مباراة أخرى أمامنا عندما ننظر إلى جميع المسابقات التي لدينا، لذلك هناك العديد من المباريات التي سوف نلعبها، وبالتأكيد، على جميع اللاعبين الاستعداد للمنافسة وللمشاركة عندما يكون الفريق بحاجة لهم".

كان على لوفرين التحلي بالصبر، مع وجود جويل ماتيب، اللاعب الأكثر مشاركة إلى جانب فيرجيل فان دايك، حتى تعرض لإصابة في الركبة في سبتمبر.

خلال تلك الفترة وضع الدولي الكرواتي مصلحة "الفريق أولاً"، لكنه سعيد لأنه تمكن من العودة للمشاركة مرة أخرى.

وأوضح "من الجيد أن أعود للعب بانتظام كجزء من هذا الفريق، خاصة وأن بداية الموسم لم تكن الأفضل بالنسبة لي شخصياً. لكنني قلت دائمًا إن الفريق هو أهم شيء وحققنا نتائج جيدة في مبارياتنا بشكل لا يصدق، لذلك كان من المفهوم تمامًا ألا يغير المدرب تشكيل الفريق الذي يفوز".

وأتم لوفرين "لكن من الرائع أن أعود مرة أخرى إلى أرض الملعب".

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