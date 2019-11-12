حلم طوكيو 2020 - طبيب المنتخب: العراقي جاهز لمواجهة الكاميرون

أعلن أيمن زين طبيب المنتخب المصري الأوليمبي، جاهزية كريم العراقي الظهير الأيمن لمواجهة الكاميرون المقرر لها مساء الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر حتي ٢٢ نوفمبر الجاري.

وأوضح طبيب المنتخب أن لاعب المصري البورسعيدي تعرض لكدمة في مواجهة غانا الأخيرة، لكنها لن تعوقه من الناحية الطبية عن المشاركة في اللقاء.

وشارك العراقي في مباراتي مالي وغانا وقدم مستوى مميز في المواجهة الثانية التي حسمها الفراعنة بنتيجة 3-2.

وعلى جانب آخر سادت حالة من المرح والتفاؤل بين لاعبي المنتخب الأوليمبي قبل انطلاق المران الجماعي مساء اليوم الثلاثاء.

منتخب مصر ضمن الصعود إلى نصف النهائي، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد ٦ نقاط.

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