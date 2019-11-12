كشف مصدر مقرب من عمرو زكي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن أنه لايزال يتعافى من آثار الحادث الذي تعرض له أثناء السفر من القاهرة إلى الساحل الشمالي أغسطس الماضي.

وتعرض عمرو زكي لحادث سيارة أثناء السفر من القاهرة إلى الساحل الشمالي وتم احتجازه في المستشفى لعدة أيام قبل خروجه بعد استقرار حالته.

لكن مصدر مقرب من عمرو زكي قال لـFilGoal.com: "عمرو يتلقى العلاج حاليا في تركيا، حيث يتواجد هناك منذ 3 أسابيع ومن المفترض عودته بعد أسبوعين".

وأوضح "شعر ببعض الآلام بعد خروجه من المستشفى، وعاد بعدها بيومين حيث تم حجزه مرة أخرى".

ثم أضاف "نصحه الأطباء باستكمال العلاج خارج مصر وتغيير جو، وفاضل بين السفر لألمانيا ولتركيا ثم سافر إلى تركيا فور صدور تأشيرة السفر".

وعن حالته الآن، أتم "غير مسموح له التعامل مع هاتفه المحمول حاليا، ولكننا نطمئن عليه من خلال طبيبه المعالج".

عمرو زكي اعتزل كرة القدم نهائيا عام 2015 بعد مسيرة حافلة بالمحطات الناجحة.

صاحب الـ35 عاما حقق بطولتي كأس الأمم الإفريقية 2006 و2008 رفقة منتخب مصر، بجانب الاحتراف في الدوري الإنجليزي مع فريقي ويجان أتليتك وهال سيتي.

وخلال 63 مباراة دولية خاضها زكي رفقة منتخب مصر، نجح في تسجيل 30 هدفا.

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