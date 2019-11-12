اسكواش - رباعي مصري في ربع نهائي بطولة العالم.. مواجهة مرتقبة للأخوين الشوربجي

تأهل أربعة مصريين إلى ربع نهائي بطولة العالم لرجال الاسكواش والمقامة في قطر حتى الجمعة المقبل.

ويتواجه الشقيقان محمد ومروان الشوربجي في مباراة مرتقبة ضمن مباريات ربع النهائي المقرر إقامتها غدا الأربعاء.

حقق زاهد سليم مفاجأة بالتأهل لربع النهائي بعد الفوز على الكولومبي ميجيل رودريجيز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

كما تأهل مروان الشوربجي بعد الفوز على زميله محمد أبو الغار بثلاثة أشواط دون مقابل ليواجه شقيقه محمد الشوربجي الذي تخطى الهندي سوراف غوسال بنفس النتيجة.

وتأهل الثلاثي المصري بجانب طارق مؤمن الذي تخطى عبد الله التميمي لاعب قطر أمس الإثنين.

مباريات ربع النهائي غدا الأربعاء:

زاهد سليم x النيوزلاندي بول كول (4 عصرا)

طارق مؤمن x البيروفي ديييجو إلياس (5 مساء)

محمد الشوربجي x مروان الشوربجي (6 مساء)

وودع عمر مسعد المنافسات بخسارة درامية أمام النيوزلاندي بول كول بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 117 دقيقة وانتهى شوطها الفاصل 16-14.

video:1

طالع أيضا

جراحة لحمدي فتحي

أجيري يسخر من سؤال حول التصدي لميسي

ماذا خسرت مصر والأهلي بإصابة حمدي فتحي؟

ستيرلينج: أنا رجل بما يكفي لأعترف بما حدث مع جوميز في معسكر إنجلترا

استبعاد ستيرلينج من معسكر إنجلترا

ماذا قال شوقي غريب لعبد السلام بعد خطأ الأخير ضد غانا؟