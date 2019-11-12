الكشف عن – زوجة كلوب سبب منعه من تدريب يونايتد والذهاب إلى ليفربول

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 - 18:41

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

كشف فيل تومبسون لاعب ليفربول السابق أن زوجة يورجن كلوب المدير الفني للريدز هي السبب الرئيسي في عدم تدريبه للغريم التقليدي مانشستر يونايتد.

وقال تومبسون للقناة الثانية التليفزيونية النرويجية: "أجريت حوارا في وقت سابق مع كلوب لشبكة سكاي سبورتس وسألته إن كان هو وليفربول خُلقا لبعضهما البعض".

وأردف "كلوب نظر لي وقال لماذا؟".

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وأكمل "ثم وجدته يقول لي إنه كان قريبا من تدريب مانشستر يونايتد لكن زوجته رفضت وقالت إن الأمر ليس صحيحا".

وتابع "عندما جاء ليفربول للتعاقد معه زوجته قالت إن هذا هو العرض الصحيح".

وأتم تومبسون "هناك شيء غريب هنا يبدو حقا إن كلوب وليفربول خُلقا لبعضهما البعض".

وقاد كلوب ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ويتصدر الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري بفارق ثماني نقاط بعد مرور 12 جولة.

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