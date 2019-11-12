مدافع ليفربول: إذا انهينا الموسم فوق سيتي في الجدول سنحصد اللقب

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 - 18:24

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر سيتي

يؤمن أندرو روبرتسون مدافع ليفربول أن ليفربول مانشستر سيتي هما أبرز المرشحين للفوز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ليفربول في الصدارة بفارق 9 نقاط عن سيتي حامل اللقب بعد إسقاطه بنتيجة 3-1 يوم الأحد، بينما يتواجد تشيلسي وليستر سيتي في الوصافة بفارق 8 نقاط عن الريدز.

وقال روبرتسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كانت مباراة ضخمة بالنسبة لنا ضد أقرب منافسينا. هناك منافسين أخرين بدون شك، لكني أعتقد أنه إذا انهينا الموسم فوق سيتي في الجدول سنحصد اللقب".

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وأضاف "هو فوز كبير بالنسبة لنا، ولا يزال الطريق طويلاً، لكن من الجيد دائماً التغلب على منافسيك. في مثل هذه المباريات يكون الهدف الأول مهم للغاية، ولحسن الحظ نجح فابينيو في تسجيل هدف أول من صاروخ أطلقه".

وواصل "عقب ذلك نجحنا في تسجيل الهدف الثاني، وحافظنا على هدوئنا وظللنا ملتزمين. لحسن الحظ سجل ساديو ماني هدفاً، والذي اضطررنا بعده لبذل المزيد من الجهد في ظل الهجوم المكثف من مانشستر سيتي".

وأكمل قائد منتخب اسكتلندا "لقد تعبنا كثيراً أمامهم، بعد أن لم يعد لديهم ما يخسرونه. أعتقد أننا دافعنا أمامهم بشكل جيد، وفي النهاية حققنا فوزاً مستحقاً".

ليفربول حصد 34 نقطة من أصل 36 نقطة ممكنة من المباريات الـ12، إذ انتصر في 11 وتعادل في مباراة واحدة.

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