قال محمد الخولي نائب رئيس المصري إن الفريق الذي يهدف للتتويج بالبطولات لا ينبغي عليه النظر للفرق التي تواجهه مهما كان اسمها.

ووقع المصري في المجموعة الأولى في الكونفدرالية رفقة كل من بيراميدزي ونواذيبو من موريتانيا وإينوجو رينجرز من نيجيريا.

وقال محمد الخولي لـFilGoal.com تعليقا على القرعة: "لدينا لاعبين على مستوى عال وثقتنا كبيرة فيهم وفي تقديمهم لمستوى قوي يؤهلنا للدور التالي من البطولة".

وأردف "نركز على حصد اللقب الإفريقي".

وعن ملعب المصري في البطولة قال الخولي: "الملعب الوحيد الذي نمتلك موافقة أمنية على خوض مبارياتنا عليه بحضور الجمهور هو برج العرب".

واستدرك "لكن الإدارة تحاول التحدث مجددا مع الإسماعيلي وسلطات الأمن في الإسماعيلية لخوض المباريات على ملعب الفريق".

وبرر "المسافة بين الإسماعيلية وبورسعيد صغيرة ليست مثل برج العرب ما يضمن حضور أعداد كبيرة من الجماهير".

أما عن فكرة اللعب في السويس فقال نائب رئيس المصري: "الأمر مستبعد حاليا لأن الموافقة الأمنية هناك تنص على اللعب بدون جمهور وهو ما لا نحبذه ونأمل في تعاون أشقائنا في الإسماعيلي معنا".

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