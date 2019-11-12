خاص المصري لـ في الجول: سنحاول نقل مبارياتنا الإفريقية للإسماعيلية.. ونركز على التتويج باللقب

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 - 17:59

كتب : أيمن عيد

لاعبو المصري يحتفلون بهدف أحمد جمعة في كوت دي آور

قال محمد الخولي نائب رئيس المصري إن الفريق الذي يهدف للتتويج بالبطولات لا ينبغي عليه النظر للفرق التي تواجهه مهما كان اسمها.

ووقع المصري في المجموعة الأولى في الكونفدرالية رفقة كل من بيراميدزي ونواذيبو من موريتانيا وإينوجو رينجرز من نيجيريا.

وقال محمد الخولي لـFilGoal.com تعليقا على القرعة: "لدينا لاعبين على مستوى عال وثقتنا كبيرة فيهم وفي تقديمهم لمستوى قوي يؤهلنا للدور التالي من البطولة".

أخبار متعلقة

مدرب المصري لـ في الجول: لا ننظر لمنافسينا في الكونفدرالية.. ومواجهة بيراميدز ميزة متى يتواجه المصري وبيراميدز في الكونفدرالية تاريخ 36 مواجهة مصرية – مصرية في إفريقيا.. وبشرى خير لـ المصري وبيراميدز قرعة الكونفدرالية - المصري وبيراميدز في مجموعة واحدة

وأردف "نركز على حصد اللقب الإفريقي".

وعن ملعب المصري في البطولة قال الخولي: "الملعب الوحيد الذي نمتلك موافقة أمنية على خوض مبارياتنا عليه بحضور الجمهور هو برج العرب".

واستدرك "لكن الإدارة تحاول التحدث مجددا مع الإسماعيلي وسلطات الأمن في الإسماعيلية لخوض المباريات على ملعب الفريق".

وبرر "المسافة بين الإسماعيلية وبورسعيد صغيرة ليست مثل برج العرب ما يضمن حضور أعداد كبيرة من الجماهير".

أما عن فكرة اللعب في السويس فقال نائب رئيس المصري: "الأمر مستبعد حاليا لأن الموافقة الأمنية هناك تنص على اللعب بدون جمهور وهو ما لا نحبذه ونأمل في تعاون أشقائنا في الإسماعيلي معنا".

طالع أيضا

محرز يكشف كواليس هدفه التاريخي ضد نيجيريا

تقرير: يوفنتوس يسأل رونالدو لماذا غادر مباراة ميلان

محسن صالح ينفي اجتماعه بفايلر

الأهلي يمنع الحديث عن ملعبه

تريزيجيه: الأهلي شكل عقليتي الاحترافية

متى يتواجه المصري وبيراميدز في الكونفدرالية

المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

بلماضي: لا أريد خلق خلافات بين محرز وجوارديولا.. ومنافسة ماني على الأفضل بإفريقيا تقلقه دقيقة | الدوري الإنجليزي
حلم طوكيو 2020 - طبيب المنتخب: العراقي جاهز لمواجهة الكاميرون 23 دقيقة | حلم طوكيو 2020
مصدر مقرب من عمرو زكي لـ في الجول: لايزال يتلقى العلاج في تركيا بعد حادثه 33 دقيقة | الدوري المصري
بايرن يضم حسن صالح حميديتش إلى مجلس الإدارة 35 دقيقة | أوروبا
حلم طوكيو 2020 - مدرب كوت ديفوار: لم نقدم ما يكفي للفوز على جنوب إفريقيا 40 دقيقة | حلم طوكيو 2020
الإسماعيلي يعدد الاستفادات من الفوز على المصري وديا 46 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 وفاة اللاعب علاء علي 2 ضربة لـ الأهلي والمنتخب.. إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة 3 مصدر في المنتخب لـ في الجول: إصابة الشحات قوية.. قد يغيب عن مواجهتي التصفيات 4 كلوب: لا أعتقد أنني رأيت هدفا مثل رائعة صلاح في سيتي

قد ينال إعجابك