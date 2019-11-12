في الدرجة الثانية - فاركو في الصدارة والكأس يحصد النقطة الأولى مع الأوليمبي

تصدر نادي فاركو قمة مجموعة بحري في الدرجة الثانية بعد الفوز على الحمام بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة.

سجل لـ فاركو أحمد زغلول وعلي بهيج من ركلة جزاء وهشام فتح الله ومحمود عبد الله (بصلة) بينما أحرز للحمام محمود أبو زيد ووليد إبراهيم ليرتفع رصيد فاركو بقيادة أحمد عاشور إلى 10 نقاط.

واعترض فريق الحمام على حكم المباراة عمرو عايد عقب نهاية الشوط الأول وعقب نهاية المباراة.

بينما حقق دكرنس بقيادة أيمن الجمل فوزا هاما على ضيفه غزل المحلة بهدفين دون رد سجلهم عمر فاروق في الدقيقة 59 و66 ليرتفع رصيد دكرنس إلى 9 نقاط في وصافة الجدول.

ولم يستطع المنصورة تحقيق الفوز خلال أربع جولات بعد تعادله مع ضيفه بلدية المحلة وارتفع رصيد المنصورة إلى 3 نقاط ورصيد البلدية ارتفع إلى نقطتين.

سجل للبلدية عمرو مصطفي في الدقيقة 30 وتعادل للمنصورة إبراهيم أسامة في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.

وخطف المالية نقطة من مستضيفه دمنهور بعد التعادل بهدف لكل فريق، سجل لدمنهور وحيد محسن وتعادل أحمد بسيوني للمالية في الدقيقة 57.

ارتفع رصيد دمنهور إلى 8 نقاط في المركز الثالث والمالية إلى نقطتين.

وفي مباراة ممتعة تعادل أبو قير للأسمدة مع بيلا بهدف لكل فريق.

سجل لأبو قير مصطفي بهاء ليصل رصيده إلى 3 أهداف في المسابقة وتعادل أحمد العباسي لـ بيلا وأهدر محمود الملك ركلة جزاء لأبو قير.

وقبل المباراة تقدم ياسر رضوان باستقالته لكن محاولات المجلس مستمرة للتراجع عن الاستقالة (طالع التفاصيل).

ارتفع رصيد أبو قير إلى 6 نقاط في المركز الخامس وبيلا في المركز الثامن بثلاث نقاط من 3 تعادلات.

وفي مباراة هادئة في مطروح حصد الأولمبي بقيادة أحمد الكأس أول نقطة بعد التعادل مع الرجاء سلبيا فيما وصل رصيد الرجاء إلى 6 نقاط.

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