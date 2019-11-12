في الدرجة الثانية - ياسر رضوان يصر على الاستقالة.. وإدارة بيلا تتمسك به رغم الأزمة المالية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 - 17:35

كتب : رضا السنباطي

ياسر رضوان

أصر ياسر رضوان المدير الفني لـ بيلا على الاستقالة من تدريب الفريق بسبب الأزمة المالية التي تلاحق الفريق منذ بداية الموسم.

نجم الأهلي وبلدية المحلة السابق تقدم بالاستقالة قبل بداية مباراة أبو قير للأسمدة مع بيلا التي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.

ويحاول مجلس الإدارة برئاسة جمال الصيرفي الإبقاء على ياسر رضوان مع الفريق لمزيد من الاستقرار.

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وسبق لرضوان أن قدّم استقالته عقب الهزيمة من دمنهور في الجولة الثانية لكنه عاد للفريق.

وسيتحدد قرار الطرفين غدا الاربعاء نظرا لإصرار رضوان على الاستقالة.

وبواجه النادي أزمة مادية منذ بداية الموسم، لكن يحاول المجلس توفير مستحقاتهم.

ويلعب الفريق خارج ملعبه على استاد كفرالشيخ بدلا من ملعب بيلا بسبب رفض الأمن.

وحصد الفريق ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات.

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