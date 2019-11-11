الزمالك يعلن إقامة عزاء لـ علاء علي

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 - 20:35

كتب : محرر في الجول

الراحل علاء علي

أعلن نادي الزمالك إقامة عزاء للراحل علاء علي لاعب الفريق السابق يوم الخميس المقبل.

وذكر الزمالك عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن مرتضى منصور رئيس النادي قرر إقامة عزاء للراحل علاء علي يوم الخميس بمسجد الحامدية الشاذلية.

كما قرر تخصيص معاش شهري لأسرة اللاعب الراحل.

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خبر صادم حل على جماهير الكرة المصرية صباح اليوم الإثنين، وهو وفاة علاء علي لاعب الزمالك الأسبق عن عمر يناهز 31 عاما. (طالع التفاصيل)

الصراع مع المرض

أحمد يحيى حارس مرمى الإنتاج الحربي الحالي وسموحة السابق وأقرب الأصدقاء من الراحل علاء علي يحكي لـFilGoal.com: "في الشهور الأخيرة أخفى علاء علي خبر إصابته الخطيرة بورم في المخ عن الجميع إلا المقربين منه".

وكشف "علاء أجرى جراحة استئصال الورم ثم خضع لجلسات حتى لا يعود الورم لإصابته مرة أخرى ولم يخبر أحد بحقيقة صراعه مع المرض منتظرا التعافي منه والعودة مرة أخرى للممارسة كرة القدم".

وقال عامر عامر حارس الإنتاج وصديق علاء علي لـFilGoal.com: "الراحل استيقظ من نومه في صباح اليوم بشكل طبيعي وبشكل مفاجئ توفي وهو بين أسرته وهو لا يعاني من أي شيء".

بتروجت كانت المحطة الأخيرة لعلاء علي في ملاعب كرة القدم، لكنه كان يحلم بنهاية مختلفة يكسو عليها اللون الأبيض الذي اعتاد على ارتدائه وهو يلعب الكرة منذ أن كان طفلا صغيرا.

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