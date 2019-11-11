مران المنتخب - ظهور حجازي والنني وتريزيجيه
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 - 20:33
كتب : عاطف شادي
شارك الثلاثي أحمد حجازي ومحمد النني ومحمود حسن "تريزيجيه" في مران منتخب مصر الجماعي استعدادا لمواجهة كينيا مساء الخميس المقبل.
ويفتتح منتخب مصر مشوار تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون بمواجهة كينيا مساء الخميس بملعب برج العرب، ثم السفر لمواجهة جزر القمر.
وأدى المنتخب مرانه على ملعب برج العرب بقيادة حسام البدري المدير الفني للفراعنة.
وشارك في المران جميع اللاعبين بعد انتظام المحترفين حجازي والنني وتريزيجيه.
واكتفى النني وتريزيجيه بتدريبات استشفائية لتجهيزهما للمشاركة في المران غدا الثلاثاء بشكل كامل، بينما شارك حجازي في جزء من المران.
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