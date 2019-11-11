في الدرجة الثانية - مهاجم منتخب الشباب يواصل تألقه مع النجوم +90

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 - 19:15

كتب : رضا السنباطي

محمود صابر - النجوم

يقدم محمود صابر مهاجم النجوم موسما مميزا حتى الأن مع النجوم ففي أول أربع جولات سجل ثلاثة أهداف لينافس على صدارة الهدافين بشكل مبكر.

محمود صابر

النادي : النجوم

النجوم

مهاجم النجوم نجح في تسجيل هدفا في الدقيقة 94 قاد به فريقه لحصد أول ثلاث نقاط عقب الفوز على منتخب السويس في رابع جولات الدرجة الثانية.

جاء ذلك بعدما سجل هدفا في الدقيقة 92 أمام الترسانة في الجولة السابقة، كما سجل هدفا آخر ضد كوكاكولا.

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ويحتل محمود صابر المركز الثاني في صدارة هدافي الدرجة الثانية خلف شادي حسين مهاجم منتخب السويس الذي سجل أربعة أهداف.

ويعد محمود صابر أحد الركائز الأساسية لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001 تحت قيادة المدير الفني ربيع ياسين.

يذكر أن النجوم حصد ثماني نقاط يحتل بهم المركز الثالث في مجموعة القاهرة.

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