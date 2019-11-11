التشكيل – عمار حمدي أساسي.. ومصطفى محمد يقود هجوم مصر ضد غانا

يشارك عمار حمدي أساسيا في تشكيل منتخب مصر الأولمبي لمواجهة منتخب غانا.

منتخب مصر بقيادة شوقي غريب يواجه منتخب غانا على استاد القاهرة في الثامنة مساءً ضمن الجولة الثانية من البطولة الإفريقية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

تشكيل منتخب مصر شهد تواجد عمار حمدي بدلا من المصاب ناصر ماهر الذي تأكد غيابه عن كل مباريات البطولة.

ويقود مصطفى محمد وصلاح محسن ورمضان صبحي خط هجوم المنتخب.

وفيما يلي تشكيل مصر بالكامل:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" – محمد عبد السلام – أسامة جلال.

الوسط: كريم العراقي – عمار حمدي – أكرم توفيق – أحمد أبو الفتوح.

الهجوم: صلاح محسن – مصطفى محمد – رمضان صبحي.

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