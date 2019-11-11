إيكو: لا عقوبات على جوارديولا بعد انفجاره في الحكام أمام ليفربول

لن يواجه بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أي عقوبات بعد اعتراضه الشديد على أداء حكام مباراة فريقه ضد ليفربول يوم الأحد.

ليفربول انتصر على مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف في قمة نارية ضمن الجولة الـ 12 في الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وأفادت جريدة ليفربول إيكو أن جوارديولا لن يتعرض للعقوبات من قبل اتحاد الكرة الإنجليزي بسبب غضبه الشديد في لقاء ليفربول.

لقاء شهد اعتراضات كبيرة من جانب جوارديولا على قرارات الحكم الذي حرمه من ركلتي جزاء حسب وجهة نظره.

وقال جوارديولا عقب اللقاء: "قرارات التحكيم؟ لا تسألوني أنا".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب المباراة "أسألوا الحكام ولا تسألوني أنا. لن أتحدث نهائيا عن قرارات الحكم".

وتابع "لا أريد الشكوى من قرارات الحكم ولن أتحدث عنهم".

عقب اللقاء ظهر جوارديولا وهو يصافح طاقم التحكيم ويقول لهم "شكرا جزيلا"، فهل كان يسخر منهم؟

سؤال جديد أجاب عنه بيب قائلا: "لا أبدا. كنت مهذبا للغاية وهنأته على الأداء".

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ثلاثية ليفربول جاءت عن طريق فابينيو ومحمد صلاح وماني في الدقيقة السادسة والـ 13 والـ 51.

بينما هدف سيتي الوحيد جاء عن طريق بيرنادو سيلفا في الدقيقة 79.

كتيبة يورجن كلوب الآن ستسير وحدها تماما في الصدارة بعد الوصول للنقطة 34، بينما تجمد رصيد سيتي عند النقطة 25 في المركز الرابع.

الأقرب لـ ليفربول الآن هو الثنائي ليستر سيتي وتشيلسي صاحب الـ 26 نقطة.

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