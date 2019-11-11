كلوب: لا أشعر حتى الآن بضغط المشاركة بمونديال الأندية.. ولست من يسعى لأن يكون السبّاق للقمر

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 - 15:36

كتب : FilGoal

كلوب - ليفربول - مانشستر يونايتد

تنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية بعد شهر من الآن في الفترة من 11 إلى 22 ديسمبر في قطر، ويرى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أنه لا يشعر بالضغط حتى الآن.

ولم يتم حسم ممثل أمريكا الجنوبية وآسيا حتى الآن، بينما يمثل ليفربول قارة أوروبا بعد الفوز بدوري الأبطال.

وتحدث كلوب في حوار مطول مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والسعي حول البطولة التي لم يفز بها نادي ليفربول من قبل.

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وقال كلوب في بداية تصريحاته: "حتى الآن لا أشعر بأي ضغط، وأرى أنها فرصة فريدة لأنها لا تتاح دائما، للمشاركة عليك الفوز بدوري أبطال أوروبا أولا وهذا ما يجعلها مميزة".

وأضاف المدير الفني لليفربول "سنكون مستعدين ومتعطشين للفوز باللقب، اللاعبون متحمسون حيال البطولة، ولذلك سيكون الأمر ممتعا".

وعن سعيه لحصد لقب البطولة الوحيدة التي لم يتوج بها ليفربول قال كلوب: "لم أفكر في ذلك الأمر، لست من النوع الذي يسعى لأن يكون السبّاق إلى بلوغ سطح القمر أو أول من يفوز بكأس العالم مع ليفربول".

وتابع "لكن عندما نصل إلى هناك بالطبع سنحاول تحقيق اللقب بكل ما أوتينا بقوة، الممتع والصعب في الأمر هو اللعب ضد فرق من قارات أخرى وهذا لا يحدث بشكل متكرر".

وشارك ليفربول من قبل في البطولة مرة واحدة عام 2005 وحصل الريدز على وصافة مونديال الأندية.

وعن التحديات التي تواجهه قبل البطولة أوضح كلوب "يجب أن أشاهد المباريات أولا، لا يمكنني متابعة الكثير من مواجهات كرة القدم البرازيلية أو الأرجنتينية أو المكسيكية أو العربية".

وأضاف "لا تتاح لي الفرصة للقيام بذلك في المنزل، لذلك أنا لا أعرف الكثير عنها ولكنني متأكد أن المواجهات ستشهد ندية كبيرة".

وأخيرا بالحديث عن ختام العام كبطل للعالم قال كلوب: "لسوء الحظ مونديال الأندية لن يكون الأخير لنا في 2019 لأننا سنخوض مباريات أخرى قبل رأس السنة، كان شعور فوزنا بالسوبر رائعا وأتمنى تكراره في المونديال".

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