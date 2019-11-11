ديبالا بعد الفوز على ميلان: لا يهم من يُسجل.. ولم يتوقعوا ما فعلته

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 - 01:02

كتب : FilGoal

ديبالا - ميلان - يوفنتوس

ما يشغل بال باولو ديبالا دائما هو انتصار فريقه وليس من يسجل الأهداف. هكذا تحدث المهاجم الأرجنتيني عقب فوز يوفنتوس على ميلان.

يوفنتوس انتصر بصعوبة على ميلان بهدف مقابل لا شيء جاء عن طريق باولو ديبالا. (طالع التفاصيل)

ديبالا شارك بدلا من كريستيانو رونالدو في الدقيقة 55 قبل أن ينجح في تسجيل هدف الانتصار في الدقيقة 77.

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وقال ديبالا: "لا يهم من نجح في التسجيل، الأهم في النهاية أننا انتصرنا".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي إيطاليا عقب المباراة "لم نظهر بأفضل أدائنا ولكننا نجحنا في الانتصار".

وتابع "لم يتوقع أي أحد أنني سأسدد بقدمي اليمني في لقطة الهدف ولحسن الحظ التسديدة جاءت جيدة ونجحت في التسجيل".

وأكمل حديثه قائلا: "ميلان لم يبدأ بشكل جيد هذا الموسم ولكنه يبقى ميلان بكل تأكيد. ميلان فريق عظيم ويمتلكون مجموعة جيدة من اللاعبين وكادوا يسببون لنا المشاكل لولا تألق تشيزيني".

وأتم "الطريق لا يزال طويلا وسنرى في النهاية من سيكون البطل، يوفنتوس أم إنتر".

الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى النقطة 32 في صدارة ترتيب الدوري بفارق نقطة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد ميلان عند النقطة 13 في المركز الـ14 بفارق 4 نقاط عن مراكز الهبوط.

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