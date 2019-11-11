أهداف الأحد الكروي - صلاح يهز شباك سيتي بالتخصص.. وتريزيجيه يسجل مجددا

بالتخصص في شباك مانشستر سيتي سجل النجم المصري محمد صلاح هدفا في فوز فريقه ليفربول بنتيجة 3-1، ليبتعد الريدز أكثر بصدارة الدوري الإنجليزي.

تريزيجيه النادي : أستون فيلا محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

هدف صلاح وتألقه أمام مانشستر سيتي كان من ضمن أبرز أحداث الأحد الكروي الأوروبي.

كما شهد الأحد الكروي الهدف الثاني للمحترف المصري محمود حسن "تريزيجيه" مع فريقه أستون فيلا في شباك ولفرهامبتون رغم الخسارة 2-1.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع أهداف الأحد الكروي.

مانشستر يونايتد × برايتون

video:1

ملخص لمسات تريزيجيه ضد ولفرهامبتون

video:2

لاتسيو × ليتشي

video:3

ليفركوزن× فولفسبورج

video:4

أتليتكو مدردي × إسبانيول

video:5

سامبدوريا × أتالانتا

video:6

أودينيزي × سبال

video:7

ملخص لمسات صلاح ضد مانشستر سيتي

video:8

سانت إيتيان × نانت

video:9

ليفربول × مانشستر سيتي

video:10

بارما × روما

video:11

فرايبورج × فرانكفورت

video:12

رين × أميان

video:13

مونبلييه × تولوز

video:14

خناقة شوارع في الدوري الألماني

video:15

خيتافي × أوساسونا

video:16

يوفنتوس × ميلان

video:17

مرسيليا × ليون

video:18

طالع أيضا

شاهد - حرب شوارع في الدوري الألماني

رسالة خاصة من مصطفى فتحي

تصريحات نارية من مدرب كينيا قبل مواجهة مصر

طوفان صلاح يُغرق سيتي

شاهد - كل ما قدمه صلاح ضد كتيبة جوارديولا

شاهد - كل ما قدمه تريزيجيه ضد ولفرهامبتون