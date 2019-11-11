كابيللو مهاجما رونالدو: لم يقم بأي مرور ناجح منذ 3 سنوات

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 - 00:44

كتب : FilGoal

رونالدو

شن الإيطالي المخضرم فابيو كابيللو هجوما قويا على كريستيانو رونالدو بعد لقاء يوفنتوس أمام ميلان.

يوفنتوس انتصر بصعوبة على ميلان بهدف مقابل لا شيء جاء عن طريق باولو ديبالا. (طالع التفاصيل)

وشهد اللقاء خروج رونالدو في الدقيقة 55، قبل أن تكشف سكاي سبورت عن مغادرته تماما لأرض الملعب.

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وقال كابيللو: "رونالدو لم يظهر في حالة جيدة على الإطلاق وقرار إخراجه كان رائعا من ساري".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي إيطاليا "قرار إخراج رونالدو كان يحتاج لشخصية قوية وساري فعل ذلك".

وتابع "رونالدو لم يقم بأي مرور ناجح ضد أي لاعب منذ 3 سنوات. الثنائي ديبالا وكوستا هو من يصنع الفارق في الوقت الحالي".

وأردف "ولكن بكل تأكيد رونالدو يمكنه صناعة الفارق مع يوفنتوس عندما تتحسن حالته".

وأشار "لم يعجبني على الإطلاق لقطة خلافه مع ساري. أذا كنت بدلا من المدرب فسأتحدث مع رونالدو وأعبر له على خيبة آملي من تصرفه وأنهي الأمر".

الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى النقطة 32 في صدارة ترتيب الدوري بفارق نقطة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد ميلان عند النقطة 13 في المركز الـ14 بفارق 4 نقاط عن مراكز الهبوط.

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