بالفيديو - باييه يضرب مرتين ومرسيليا يفوز على ليون

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 - 00:34

كتب : FilGoal

ديميتري باييه

قاد النجم ديميتري باييه فريقه مرسيليا للفوز على ليون بثنائية مقابل هدف، في الجولة الـ13 للدوري الفرنسي.

وواصل باييه تألقه مع مرسيليا وسجل الهدف الأول في الدقيقة 18 من ركلة جزاء.

ثم أضاف بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة 39 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

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وقلص موسى ديمبيلي الفارق وسجل هدف ليون الوحيد في المباراة في الدقيقة 59 بضربة رأسية.

وأكمل مرسيليا المباراة بعشرة لاعبين فقط بعد طرد ألفارو جونزاليس في الدقيقة 64 بعد حصوله على الإنذار الثاني.

الفوز رفع رصيد مرسيليا إلى النقطة 22 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الفرنسي وبفارق 8 نقاط عن سان جيرمان المتصدر.

وتجمد رصيد ليون عند النقطة 16 في المركز الرابع عشر.

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