إصابة سياسية؟ خروج أداما تراوري من قائمة إسبانيا بعد ساعات من ضمه

الأحد، 10 نوفمبر 2019 - 23:18

كتب : FilGoal

أداما تراوري - إسبانيا

شهدت قضية أداما تراوري ومنتخب إسبانيا مفاجأة جديدة بابتعاد اللاعب عن القائمة بعد ساعات على ضمه، بسبب الإصابة.

إسبانيا فاجأت الجميع ووجّهت الدعوة لـ تراوري لاعب ولفرهامبتون في الساعات الأولى من اليوم الأحد، بدلا من رودريجو مورينو مهاجم فالنسيا المصاب.

قبل أن يبتعد تراوري بسبب الإصابة بدوره، ويوجّه روبيرت مورينو مدرب إسبانيا الدعوة إلى بابلو سارابيا لاعب باريس سان جيرمان لتعويضه.

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وصرّح تراوري عقب إصابته: "للأسف لن أكون قادرا على تلبية دعوة منتخب إسبانيا بسبب تعرضي لإصابة أمام أستون فيلا".

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الإسباني: "آسف لعدم قدرتي على تلبية النداء، ولكني سأواصل العمل بأفضل شكل ممكن حتى أكون حاضرا في التوقفات المقبلة".

وأضاف: "إنها إرادة الرب، أود أن أشكر المدرب على ثقته في شخصي".

وأتم: "سأخضع للفحص الطبي صباح الإثنين في ولفرهامبتون، حتى أعرف مدى خطورة الإصابة".

وتألق تراوري خلال انتصار ولفرهامبتون على أستون فيلا اليوم الأحد بالدوري الإنجليزي، وصنع الهدف الثاني لزميله راؤول خيمينز بعد انطلاقة رائعة.

وشكّل استدعاء إسبانيا لـ ترواري صدمة كبيرة، بسبب موافقته مسبقا على تمثيل منتخب بلده الأصلي مالي.

تراوري (23 عاما) مولود في إقليم كتالونيا الإسباني لمهاجرين من مالي، ولعب في صفوف الفئات العمرية الصغرى لـ إسبانيا طوال مسيرته.

وبعد أن عجز عن الانضمام لقائمة إسبانيا في أي مناسبة، وافق تراوري على اللعب لمنتخب مالي.

صحيفة ماركا ذكرت أن "إسبانيا خسرت واحدا من أسرع وأقوى اللاعبين في العالم" أمس السبت، قبل أن تحدث المفاجأة وتدخل إسبانيا على الخط باستدعاء مفاجئ.

فهل يراجع تراوري نفسه ويرفض اللعب لـ إسبانيا في المستقبل تجنبا للتجميد الدولي الذي طال بويان كركيتش ومنير الحدادي في السابق، أم يقع في الفخ الذي التهمهما؟

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