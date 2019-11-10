مفاجأة كبيرة.. إسبانيا تستدعي تراوري مباشرة بعد موافقته على تمثيل مالي

أقدم الاتحاد الإسباني لكرة القدم على مفاجأة مدوية، واستدعى أداما تراوري لصفوفه في اللحظة الأخيرة رغم موافقة اللاعب على تمثيل مالي.

الاتحاد الإسباني لكرة القدم ذكر في الدقائق الأولى من اليوم الأحد، أنه استدعى تراوري لاعب ولفرهامبتون للانضمام لمعسكر المنتخب في توقف نوفمبر الجاري، بدلا من رودريجو مورينو المصاب.

وأصيب رودريجو في مباراة فريقه فالنسيا أمام غرناطة بالدوري الإسباني، ليبتعد عن القائمة التي أعلنها روبيرت مورينو مدرب المنتخب يوم الجمعة الماضي.

المفاجأة تكمن في استدعاء إسبانيا لـ تراوري، مباشرةً بعد موافقته على تمثيل منتخب بلده الأصلي: مالي.

تراوري (23 عاما) مولود في إقليم كتالونيا الإسباني لمهاجرين من مالي، ولعب في صفوف الفئات العمرية الصغرى لـ إسبانيا طوال مسيرته.

وبعد أن عجز عن الانضمام لقائمة إسبانيا في أي مناسبة، وافق تراوري على اللعب لمنتخب مالي.

صحيفة ماركا ذكرت أن "إسبانيا خسرت واحدا من أسرع وأقوى اللاعبين في العالم" صباح اليوم، قبل أن تحدث المفاجأة وتدخل إسبانيا على الخط باستدعاء مفاجئ.

الأكثر غرابة، أنا محمد ماجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي يبدو أنه ارتكب خطأ قاتلا سيندم عليه طويلا.

ماجاسوبا ورغم حصوله على موافقة تراوري باللعب لـ مالي، فإنه لم يوجّه إليه الدعوة بالتوقف الدولي لشهر نوفمبر.

وبرر ماجاسوبا ذلك في المؤتمر الصحفي لإعلان قائمته: "يتبقى تفاصيل عائلية صغيرة لـ تراوري حتى يتولى أمرها ليمثّل بعدها منتخب مثالي، ولذا لم نستدعه في هذا التوقف".

وأضاف: "أعتقد أنه سيكون معنا بداية من التوقف الدولي لشهر مارس".

وخاض تراوري 19 مباراة مع ولفرهامبتون هذا الموسم، سجلها خلالها هدفين في شباك مانشستر سيتي، وصنع 4 أهداف.

إسبانيا تواجه مالطا ورومانيا في آخر جولتين بالتصفيات، بعد أن ضمنت تأهلها رسميا إلى يورو 2020.

ويواجه تراوري خطر "التجميد الدولي" حال مشاركته في أي دقيقة بهاتين المباراتين، إذ لن يحق له بعدها تمثيل أي منتخب آخر.

الأمر حدث في السابق مع بويان كركيتش ومنير الحدادي في عُمر صغير، مما دمر مسيرتهما الدولية.