روبرتسون يكشف ما فكر فيه قبل صناعة هدف صلاح أمام سيتي

كشف أندي روبرتسون مدافع ليفربول ما فكر فيه قبل صناعة هدف نجمنا المصري محمد صلاح في شباك مانشستر سيتي يوم الأحد.

ليفربول انتصر على مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف في قمة نارية ضمن الجولة الـ 12 في الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال روبرتسون عن الهدف: "ترينت مرر عرضية بقطر الملعب بطريقة رائعة مما خلق لي المساحة. ثم رأيت صلاح وفيرمينو يركضان في مساحات جيدة".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "كنت أعلم أنه إذا مررت الكرة هناك، سيتمكن أحدهما من تسجيلها".

وواصل الاسكتلندي "سعيد بأن صلاح تمكن من إسكانها الشباك برأسية. وأشعر بالفخر بالمساهمة على الجانب الدفاعي، أعتقد أننا كنا جيدين للغاية اليوم".

كلوب: لا أعتقد أنني رأيت هدفا مثل رائعة صلاح في سيتي

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كتيبة يورجن كلوب الآن ستسير وحدها تماما في الصدارة بعد الوصول للنقطة 34، بينما تجمد رصيد سيتي عند النقطة 25 في المركز الرابع.

الأقرب لـ ليفربول الآن هو الثنائي ليستر سيتي وتشيلسي صاحب الـ 26 نقطة.





























































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