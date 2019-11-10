روبرتسون يكشف ما فكر فيه قبل صناعة هدف صلاح أمام سيتي

الأحد، 10 نوفمبر 2019 - 23:13

كتب : FilGoal

محمد صلاح

كشف أندي روبرتسون مدافع ليفربول ما فكر فيه قبل صناعة هدف نجمنا المصري محمد صلاح في شباك مانشستر سيتي يوم الأحد.

ليفربول انتصر على مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف في قمة نارية ضمن الجولة الـ 12 في الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال روبرتسون عن الهدف: "ترينت مرر عرضية بقطر الملعب بطريقة رائعة مما خلق لي المساحة. ثم رأيت صلاح وفيرمينو يركضان في مساحات جيدة".

أخبار متعلقة

مدافع ليفربول: نريد مواصلة سلسلة اللا هزيمة روبرتسون لـ صلاح: لا تقلق.. سأجدك سرعة ليفربول غير المعقولة وخسارة فيرناندينيو ضمن أبرز ملامح فوز ليفربول على سيتي كلوب: لا أعتقد أنني رأيت هدفا مثل رائعة صلاح في سيتي

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "كنت أعلم أنه إذا مررت الكرة هناك، سيتمكن أحدهما من تسجيلها".

وواصل الاسكتلندي "سعيد بأن صلاح تمكن من إسكانها الشباك برأسية. وأشعر بالفخر بالمساهمة على الجانب الدفاعي، أعتقد أننا كنا جيدين للغاية اليوم".

كلوب: لا أعتقد أنني رأيت هدفا مثل رائعة صلاح في سيتي

كتيبة يورجن كلوب الآن ستسير وحدها تماما في الصدارة بعد الوصول للنقطة 34، بينما تجمد رصيد سيتي عند النقطة 25 في المركز الرابع.

الأقرب لـ ليفربول الآن هو الثنائي ليستر سيتي وتشيلسي صاحب الـ 26 نقطة.

طالع أيضا

طوفان صلاح يُغرق سيتي

شاهد - كل ما قدمه صلاح ضد كتيبة جوارديولا

شاهد - كل ما قدمه تريزيجيه ضد ولفرهامبتون

اسم جديد يقترب من الانضمام لجهاز الزمالك

موقف الزمالك من التخلي عن أبو جبل

محمد صلاح أندي روبرتسون ليفربول مانشستر سيتي

نرشح لكم

أخر الأخبار

استاد القاهرة: الأهلي والزمالك والمنتخب سيعودون للملعب بعد أمم إفريقيا دون 23 عاما ساعة | مصر
أحمد رفعت: أريد مواجهة الزمالك لإثبات قدرتي على اللعب أمام الكبار ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 11-11-2019 والقنوات الناقلة.. مصر ضد غانا 2 ساعة | مصر
صلاح ليس في مستواه؟ شاهد ما فعله أمام الكبار هذا الموسم 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
ديبالا بعد الفوز على ميلان: لا يهم من يُسجل.. ولم يتوقعوا ما فعلته 2 ساعة | أوروبا
أهداف الأحد الكروي - صلاح يهز شباك سيتي بالتخصص.. وتريزيجيه يسجل مجددا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أول تعقيب من الزمالك على "تصالح تركي آل الشيخ مع الأهلي" 2 مؤتمر #ليلة_الأبطال - مارسيلو عن تصريح "صورة صلاح": حاولت التحلي بالاحترام 3 بالفيديو سلة - اعتراضات ومشادات بالجملة.. الأهلي يهزم الزمالك ويتأهل لربع نهائي الكأس 4 مصدر في المنتخب لـ في الجول: إصابة الشحات قوية.. قد يغيب عن مواجهتي التصفيات

قد ينال إعجابك