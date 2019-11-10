مدافع ليفربول: نريد مواصلة سلسلة اللا هزيمة

يتمنى ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول أن يواصل فريقه سلسلة اللا هزيمة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، خاصة بعدما عبر أهم العقبات بالفوز على منافسه مانشستر سيتي.

ليفربول انتصر على مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف في قمة نارية ضمن الجولة الـ 12 في الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال ترينت في تصريحات أبرزها موقع ناديه "نحن في حالة جيدة للغاية وما زلنا بدون هزيمة، وهذا ما نريد مواصلته".

وأضاف "نريد أن نواصل الفوز. نحن نعرف أنه لدينا ميزة كبيرة على ملعبنا مع الجماهير، لذلك في كل مرة نحن هنا نريد أن نحصل على النقاط الثلاث".

وأردف المدافع الإنجليزي "بالنسبة لنا يتعلق الأمر بالحفاظ على هذا الزخم، لا يتعلق بالتفكير بالفرق الأخرى. نحن نركز فقط على أنفسنا ونحصل على أكبر عدد ممكن من النقاط".

ليفربول حصد 34 نقطة من أصل 36 نقطة ممكنة من المباريات الـ12، إذ انتصر في 11 وتعادل في مباراة واحدة.

وأتم "من الواضح أننا حصلنا على الكثير من النقاط في الموسم الماضي ولم يكن ذلك كافياً، لذلك نحن نعلم أنه سيتعين علينا تحقيق نفس القدر من الأرقام لتحقيق الألقاب. لكن لا يزال الموسم في بداياته ونعلم أنه لا يزال أمامنا طريقًا طويلًا".

كلوب: لا أعتقد أنني رأيت هدفا مثل رائعة صلاح في سيتي

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كتيبة يورجن كلوب الآن ستسير وحدها تماما في الصدارة بعد الوصول للنقطة 34، بينما تجمد رصيد سيتي عند النقطة 25 في المركز الرابع.

الأقرب لـ ليفربول الآن هو الثنائي ليستر سيتي وتشيلسي صاحب الـ 26 نقطة.

































































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