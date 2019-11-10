خاص في الدرجة الثانية – تأجيل مواجهة سيراميكا كليوبترا والزرقا

الأحد، 10 نوفمبر 2019 - 20:50

كتب : رضا السنباطي

نادي الزرقا

أعلن خالد كامل رئيس لجنة المسابقات بدوري الدرجة الثانية المصري، تأجيل مباراة سيراميكا كليوبترا والزرقا.

المباراة كان مقررا إقامتها غدا الإثنين على استاد السويس الجديد، قبل أن يعلن كامل تأجيلها.

وصرّح كامل عبر FilGoal.com: "قررت اللجنة تأجيل مواجهة سيراميكا كليوبترا والزرقا".

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يأتي ذلك القرار رغم وصول فريق الزرقا بالفعل إلى مدينة السويس وإقامته في أحد فناقدها استعدادا لخوض المواجهة.

وكانت واقعة مشابهة قد حدثت الموسم الماضي لفريق الزرقا عندما أجلت اللجنة مباراته أمام منتخب السويس صباح المواجهة.

كما تكررت الواقعة عندما سافر الزرقا لمواجهة منتخب السويس في رأس البر، قبل أن تغيّر اللجنة الملعب وتنقل المباراة إلى استاد بلدية المحلة.

وكان العام 2014 قد شهد مشادات بين جماهير الزرقا ومنتخب السويس، لتحدد اللجنة وقتها ملعبا جديدا للمباراة بعيدا عن مدينتي السويس ودمياط.

ويحتل سيراميكا كليوبترا المركز الأول في مجموعة القاهرة برصيد 9 نقاط. فيما يتواجد الزرقا في المركز 11 –قبل الأخير- بنقطة واحدة.

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