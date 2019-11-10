روبرتسون لـ صلاح: لا تقلق.. سأجدك

الأحد، 10 نوفمبر 2019 - 21:52

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - مانشستر سيتي

داعب أندي روبرتسون مدافع ليفربول زميله المصري محمد صلاح بعدما صنع له هدفا رائعا أمام مانشستر سيتي يوم الأحد.

ليفربول انتصر على مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف في قمة نارية ضمن الجولة الـ 12 في الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

ونشر روبرتسون الهدف الذي سجله صلاح ووجه لزميله رسالة عبر تويتر حين قال مازحا: "لا تقلق يا صلاح.. سأجدك".

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وأظهرت الكاميرات مطالبة صلاح لروبرتسون بلعب الكرة له عندما تسلمها المدافع الاسكتلندي في منتصف ملعب سيتي.

وركض روبرتسون قبل أن يلعب عرضية متقنة قابلها صلاح برأسية مدهشة في مرمى كلاوديو برافو.

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كتيبة يورجن كلوب الآن ستسير وحدها تماما في الصدارة بعد الوصول للنقطة 34، بينما تجمد رصيد سيتي عند النقطة 25 في المركز الرابع.

الأقرب لـ ليفربول الآن هو الثنائي ليستر سيتي وتشيلسي صاحب الـ 26 نقطة.

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