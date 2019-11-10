سولشاير: قدمنا أفضل أداء لنا في الموسم أمام برايتون

الأحد، 10 نوفمبر 2019 - 21:52

كتب : FilGoal

مؤتمر سولشاير

يعتقد أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن فريقه قدم أفضل مستوى له هذا الموسم في المباراة التي فاز بها على برايتون.

براندون ويليامز

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وفاز يونايتد على برايتون 3-1 في الجولة الـ13 للدوري الإنجليزي.

وقال سولشاير عقب المباراة: "بالطبع يمكنك العودة إلى مباراة تشيلسي في افتتاح الدوري وفيها قدم الفريق أداء رائع، ولكن مواجهة اليوم كانت مختلفة لأننا تلقينا هدفا ورد فعل الفريق كان رائعا".

أخبار متعلقة

سرعة ليفربول غير المعقولة وخسارة فيرناندينيو ضمن أبرز ملامح فوز ليفربول على سيتي إنجلترا تستدعي حارس مرمى شيفيلد لتعويض إصابة هيتون كلوب: لا أعتقد أنني رأيت هدفا مثل رائعة صلاح في سيتي

وأضاف "في بعض مباريات الموسم يجب عليك عندما تسجل هدفين أن تهاجم وتسجل الثالث والرابع، وأمام برايتون كنا نستطيع تسجيل أكثر من ثلاثية".

وأعرب عن سعادته بالفوز قائلا "الانتصار يعطي اللاعبين بهجة لرؤيتهم يستمتعون بأنفسهم".

وأوضح "بعد التوقف الدولي الماضي تعادلنا مع ليفربول وخسرنا في مباراة مخيبة للآمال ضد بورنموث وكان يجب علينا استعادة الثقة".

وانتقل للحديث عن الظهير الأيسر الشاب براندون ويليامز الذي شارك ضد برايتون قائلا: "كان ممتازا في أول ظهور له في الدوري الممتاز وهو يبلغ من العمر 19 عاما".

وشرح "براندون لعب بشكل جيد في مباريات سابقة ولكن أول مباراة له في أولد ترافورد يجب أن تقدم فيها مستوى رائع".

وكشف سولشاير "أخبرته يوم الخميس فقط أنه سيشارك أساسيا أمام برايتون، وأعتقد أنه كان من العدل أن يبدأ المباراة بعدما غاب الخميس الماضي في الدوري الأوروبي".

وواصل "لم يرتكب أي خطأ منذ تصعيده للفريق الأول وبالفعل هو أثار إعجابي حقا".

وأتم تصريحاته "الأمر السلبي الوحيد في المباراة هو مشاهدة سكوت ماكتومناي يتألم بعد إصابته".

طالع أيضا

طوفان صلاح يُغرق سيتي

شاهد - كل ما قدمه صلاح ضد كتيبة جوارديولا

شاهد - كل ما قدمه تريزيجيه ضد ولفرهامبتون

اسم جديد يقترب من الانضمام لجهاز الزمالك

موقف الزمالك من التخلي عن أبو جبل

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي سولشاير

نرشح لكم

أخر الأخبار

روبرتسون لـ صلاح: لا تقلق.. سأجدك 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سولشاير: قدمنا أفضل أداء لنا في الموسم أمام برايتون 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإيطالي - يوفنتوس (0)-(0) ميلان.. انطلاق المباراة 17 دقيقة | أوروبا
سرعة ليفربول غير المعقولة وخسارة فيرناندينيو ضمن أبرز ملامح فوز ليفربول على سيتي 22 دقيقة | أوروبا
إنجلترا تستدعي حارس مرمى شيفيلد لتعويض إصابة هيتون 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كلوب: لا أعتقد أنني رأيت هدفا مثل رائعة صلاح في سيتي 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أول تعقيب من الزمالك على "تصالح تركي آل الشيخ مع الأهلي" 2 مؤتمر #ليلة_الأبطال - مارسيلو عن تصريح "صورة صلاح": حاولت التحلي بالاحترام 3 بالفيديو سلة - اعتراضات ومشادات بالجملة.. الأهلي يهزم الزمالك ويتأهل لربع نهائي الكأس 4 مصدر في المنتخب لـ في الجول: إصابة الشحات قوية.. قد يغيب عن مواجهتي التصفيات

قد ينال إعجابك