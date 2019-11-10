إنجلترا تستدعي حارس مرمى شيفيلد لتعويض إصابة هيتون

الأحد، 10 نوفمبر 2019 - 21:33

كتب : FilGoal

دين هندرسون - شيفيلد يونايتد

وجّه جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، الدعوة لـ دين هندرسون حارس مرمى شيفيلد يونايتد للانضمام إلى قائمة الأسود الثلاثة.

وابتعد روز باركلي لاعب تشيلسي، وتوم هيتون حارس مرمى أستون فيلا عن معسكر إنجلترا، بعد تعرضهما للإصابة.

وذكر بيان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن ساوثجيت قرر عدم ضم بديل لـ باركلي، لكنه استدعى هندرسون لتعويض هيتون في حراسة المرمى.

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ويلعب هندرسون (22 عاما) معارا من مانشستر يونايتد إلى شيفيلد يونايتد للموسم الثاني على التوالي بعد أن ساهم في عودته للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

هندرسون خاض كل مباريات شفيلد في الدوري هذا الموسم والتي يبلغ عددها 12، وخرج بشباك نظيفة 5 مرات، فيما تلقت شباكه 9 أهداف فقط.

وتواجد هندرسون على مقاعد البدلاء في مباراتي التشيك وبلغاريا بالتوقف الدولي الماضي، وسيكون مصحوبا بـ جوردان بيكفورد، ونيك بوب في مركز حراسة المرمى بمعسكر نوفمبر.

وتختتم إنجلترا تصفيات يورو 2020 باستقبال مونتنجرو، والارتحال لمواجهة كوسوفو.

وتتصدر إنجلترا المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 15 نقطة، وتسعى لحسم تأهلها.

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